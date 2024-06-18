حزب بارزاني:حكومتنا “غير معنية بالتواجد العسكري التركي” في الإقليم!

حزب بارزاني:حكومتنا “غير معنية بالتواجد العسكري التركي” في الإقليم!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل، الثلاثاء، ان اقليم كردستان ليس لديه علما بشأن التوغل التركي داخل الأراضي العراقية وتحديدا في محافظة دهوك.وذكر خليل في حديث صحفي، ان “اقليم كردستان غير معني بالتدخل التركي داخل الأراضي العراقية في مناطق محافظة دهوك وان الحكومة الاتحادية هي المعنية بهذا الامر وفق المادة 109 من الدستور التي تنص (تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي)”.وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علاوي البنداوي، قال ، في 12 من حزيران الجاري، إن “القوات التركية تتواجد داخل الأراضي العراقية بعمق 40 كم وهذا يعد انتهاكا خطيرا وكبيرا لسيادة العراق”، مشيرا الى أن “هذا التوغل غير المبرر يشكل تهديدا للأمن القومي العراقي، ولهذا يجب السعي والعمل على اخراج تلك القوات بشكل عاجل وسريع”.ويؤكد الجانب العراقي انه لا يوجد أي اتفاق بين الجانبين العراقي والتركي على التوغل، باستثناء محضر اجتماع موقع عام 1984 ومدته عام واحد، يسمح للقوات التركية التوغل 5 كيلومترات فقط داخل الأراضي العراقية لملاحقة حزب العمال الكردستاني.بالمقابل، شهدت زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى بغداد في نيسان الماضي احاديث عن اتفاقية جديدة تسمح بإنشاء حزام امني على عمق 40 كيلومتر داخل حدود العراق، فيما تشير التقديرات الى ان القوات التركية توغلت بعمق 100 كيلومتر داخل أراضي العراق في السنوات القليلة الماضية.

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