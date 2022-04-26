حزب بارزاني:حل مجلس النواب سيعمق من الإنسداد السياسي

حزب بارزاني:حل مجلس النواب سيعمق من الإنسداد السياسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام ، الثلاثاء ، اللجوء إلى خيار حل مجلس النواب، مبينا أن ذلك سيدخل البلاد في أزمة سياسية جديدة.وقال سلام في تصريح  صحفي، إن “مسألة حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات بحاجة إلى توافق سياسي داخل التحالف الثلاثي”.واضاف ان “حل البرلمان وفق المادة 64 من الدستور مطروح على شكل تساءل وليس كحل للازمة السياسية”.وأشار سلام إلى أن “مسألة حل البرلمان سيدخل البلاد في أزمة سياسية جديدة”، مستبعدا أن “يتجه الانسداد السياسي الحالي نحو حل البرلمان أو إعادة الانتخابات”.وكانت عضو ائتلاف النصر راقية الخزعلي أكدت في وقت سابق، أن انتهاء المهل الدستورية دون توافق يدق ناقوس الخطر بوجود مرحلة قد تنهي العملية السياسية وتوصل الجميع إلى طريق مسدود.

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