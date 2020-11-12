حزب بارزاني:خدعنا في تمرير قانون الاقتراض!

حزب بارزاني:خدعنا في تمرير قانون الاقتراض!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أوضح النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، دانا جزا، اليوم الخميس (12 تشرين الثاني 2020)، ما حدث من خلاف خلال جلسة التصويت على قانون الاقتراض، فيما أكد أنه لم تتم مراعاة حقوق الكرد في قانون الاقتراض،وقال جزا في حديث صحفي، إنه “تم الاتفاق مع رئاسة البرلمان على الدخول إلى الجلسة، مقابل تأجيل فقرة التصويت الخاصة بالإقليم، ولكن هذا لم يحدث، وخدعنا”.وأضاف: “دخلنا إلى الجلسة للتصويت على الفقرات المتعلقة بقوت المواطنين، ولكن الإقليم يعاني من عجز مالي نتيجة انخفاض أسعار النفط، والأموال المرصودة من بغداد مع عائدات الإقليم لا تكفي لدفع رواتب الموظفين”.وأشار إلى أنه “وجود اتفاق مع الحكومة الاتحادية كان موجوداً، ولكن لم تتم مراعاته، على الرغم من أنه اتفاق وقتي لحين إقرار موازنة عام 2021”.وفي فجر اليوم الخميس، صوت مجلس النواب على قانون الاقتراض، بعد مفاوضات ماراثونية استمرت منذ ظهر يوم أمس، وتخللتها خلافات مع القوى الكردستانية وباقي الكتل.وقال مراسل (شبكة اخبار العراق)، إن مجلس النواب صوت على كامل فقرات قانون تمويل العجز المالي، (الاقتراض) المعني بتوزيع الرواتب وتمويل النفقات للاشهر المتبقية من عام 2020، مضيفاً أن المجلس رفع جلسته الى اشعار آخر، بعد اتمام التصويت.

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