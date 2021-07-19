حزب بارزاني:خروج القوات الأمريكية من العراق سيندم عليها الجميع

حزب بارزاني:خروج القوات الأمريكية من العراق سيندم عليها الجميع
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- علق الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، اليوم الإثنين، على ملف إخراج القوات الأميركية من العراق.وقال عضو الحزب، صالح عمر في تصريح صحفي، إنه “عند دخول تنظيم داعش إلى العراق تضررت جميع المكونات العراقية، ولانريد تكرار تلك التجربة الأليمة”، مؤكدا أن “عناصر تنظيم داعش مازالوا بقوتهم ويشكلون تهديدا حقيقيا للأوضاع الأمنية في عدة مدن”.وأشار  إلى أن “زيارة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يجب أن تركز على عدة ملفات”، مشددا على “ضرورة استغلال ثقل الولايات المتحدة في المجالات الأمنية والاقتصادية والاستثمارية”.وبين أنه “لا يجب التركيز فقط على خروج القوات الأميركية من العراق، لآن خروجها في هذا القوات يعد خسارة كبيرة سنندم عليها”، موضحا أن ذلك “بسبب عدم قدرتنا على حفظ الأمن ومواجهة المخاطر والتهديدات”.

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