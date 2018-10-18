حزب بارزاني:خلافات بغداد أربيل ستحل بوجود عبد المهدي
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اربيل/ شبكة أخبار العراق- توقع النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا جزا ، الخميس 18 تشرين الاول 2018، ان يتضمن برنامج حكومة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي نقاط عديدة لمعالجة المشاكل بين بغداد واربيل .وقال جزا في حديث صحفي له اليوم: ان ” هنالك اعتقادا سائدا ان عبد المهدي سينجح بحل الخلافات القائمة بين بغداد واربيل منذ سنوات لانه يمتلك علاقات طويلة مع الكرد ويتفهم وضعهم وعاش في كردستان فترة طويلة وهذا سيساعده في تفهم القضية الكردية “.واضاف ان ” عبد المهدي لا يحظى بدعم القيادة الكردية فقط وانما بدعم الشارع الكردستاني الذي ابدى تفاؤلاً كبيرا بقدوم عبد المهدي ولكنه يحتاج لمساعدة الاحزاب الشيعية الرئيسية التي يجب ان تؤمن ان حل المشاكل مع الكرد سيخدم العراق واستقراره بشكل عام “.وأعلن مكتب رئيس الوزراء المكلف، عادل عبد المهدي، الأربعاء 18 تشرين الاول 2018، عزم الأخير تقديم كابينته الحكومية الاسبوع المقبل.