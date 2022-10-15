حزب بارزاني:خلافات كردية حول توزيع المناصب في الحكومة الاتحادية
آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم السبت، وجود خلاف سياسي جديد في البيت الكردي حتى بعد انتهاء ملف رئاسة الجمهورية.وقال كريم في حديث صحفي، إن “الكرد الان منقسمين حول انتماء رئيس الجمهورية لطيف رشيد الى اي جهة منهم”، مبينا انه على الرغم من انتمائه للاتحاد الوطني الكردستاني الا انهم اعتبروه مرشح الحزب الديمقراطي”.واضاف ان “رد الديمقراطي كان بان رشيد هو مرشح تسويه للبيت الكردي وليس مرشح الحزب الديمقراطي”، لافتا الى ان منصب رئاسة الجمهورية يضاهي ٣ حقب وزارية”.وبين ان “مع هذا الخلاف فان الحقائب الوزارية غير معلوم الى اي جهة ستمنح، حتى التوصل لى اتفاق لهذه الازمة الجديدة”.