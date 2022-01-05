حزب بارزاني:خلال (48) ساعة القادمة سنعلن عن مرشح الكرد لرئاسة الجمهورية

حزب بارزاني:خلال (48) ساعة القادمة سنعلن عن مرشح الكرد لرئاسة الجمهورية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، اليوم الأربعاء، ان يوم غد أو بعد غد سيكون موعدا للإعلان عن مرشح الكرد لرئاسة الجمهورية في الاربع سنوات المقبلة.وقال عبد الكريم في حديث صحفي، ان “الكرد سيذهبون بمرشح واحد إلى البرلمان لغرض تمريره ولن يتكرر سيناريو عام 2018”.وأضاف ان “مسألة حسم الرئيس وهل هو من الديمقراطي او الاتحاد سيكون الأمر خاضع لتقدير القيادة الكردية التي هي من ستحدد تلك الشخصية”.

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