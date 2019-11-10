حزب بارزاني:دعمنا لعبد المهدي من منطق “الحق”!!

بغداد/شبكة أخبار العراق- نفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إدريس شعبان، الاحد (19 تشرين الثاني 2019) تلقي الكرد ضمانات من قبل الحكومة العراقية وعلى رأسها عادل عبد المهدي مقابل استمرار دعمهم للحكومة.

وأضاف، أن “الحديث عن تلقي الكرد ضمانات وامتيازات لا صحة له، فأي أشياء يحصل عليها الإقليم هي استحقاق دستوري يتم الحصول عليه من خلال الاتفاق بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية ولا نتعامل بسياسة خلف الكواليس إطلاقا”.

من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلقة أن الكرد تلقوا ضمانات تتعلق بالموازنة واستمرار دفع رواتب موظفي إقليم كردستان ورواتب البيشمركة ودفع ديون الإقليم التي بذمته للشركات النفطية مقابل استمرار دعمهم للحكومة العراقية.

وقالت المصادر، إن “وساطة قادها مستشار الأمن الوطني فالح الفياض عبر عقده لسلسة اجتماعات مع قيادات الحزب الديمقراطي ورئيس إقليم كردستان واتفقوا على الإبقاء على الحكومة الحالية مقابل استمرار دفع رواتب موظفي الإقليم وإعطاء حصة كردستان كاملة من الموازنة والاتفاق على صيغة مشتركة لإدارة المناطق المتنازع عليها بعد الانتخابات المحلية التي ستجري في نيسان من العام المقبل”.