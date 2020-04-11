حزب بارزاني:دعمنا للكاظمي بتحقيق شروطنا

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إيران:نجحنا عبر أحزابنا وحشدنا بتدمير الصناعة والزراعة العراقية وانعاش اقتصادنا بمليارات الدولارات
حركة التغيير:حراك شعبي ضد حزبي بارزاني وطالباني بسبب الفساد
سائرون:وزير المالية “خائن” والبرلمان معطل منذ 4 أشهر وأموال الخزينة ذهبت إلى كرستان
الهنين:سنضع سعرين للنفط في موازنة 2020
عبد المهدي:تخصيص 600 مليار دينار لعشرة ملايين مواطن
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الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
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