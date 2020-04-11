حزب بارزاني:دعمنا للكاظمي بتحقيق شروطنا

حزب بارزاني:دعمنا للكاظمي بتحقيق شروطنا
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، السبت، أنه يدعم رئيس الحكومة في حال مراعاته لحقوق الاكراد.وقال النائب عن الكتلة، طـعـمـة الـلـهـيـبـي، أن “على رئيس الوزراء المكلف اتخاذ العديد من الخطوات المهمة، لا سيما أن هناك إجماعاً سياسياً على تسميته للمنصب، وهي خطوة ايجابية تصب في صالح انبعاث حكومة جديدة قوية وبتشكيلة وزاريـة تستطيع ان تواجه التحديات”.وأضاف، أن “تـسـمـيـة رئيس متفق عليه بعد صراع طويل بين الكتل السياسية تعد خطوة ايجابية وينبغي أن تتبعها العديد من الخطوات الأخرى، ومنها تقديم برنامج حكومي يتلاءم مع مرحلة عمر الحكومة ومـددهـا الدستورية لحين إجـراء الانـتـخـابـات المـبـكـرة، ويـجـب أن تعالج الحكومة على وجه السرعة الأوضـاع الاجتماعية، فضلا عن دعم الاقتصاد والنأي بالعراق بعيداً عن الصراعات الدولية واعتماد برنامج وخطط متزنة”.وأشار إلى، أنه “يجب أن تكون هناك ستراتيجية توافق بين السلطات التنفيذية والتشريعية لدعم الحكومة فـي الـعـديـد مـن الـجـوانـب الاقتصادية وتقديم مشاريع بصيغ جديدة تتلاءم مع الوضع العام للبلاد، لا سيما الوضع الاقتصادي المتردي وهبوط أسعار النفط، عـلاوة على دعـم الجهود الصحية ورسم خطط لدعم التعليم”.وشدد، أن “الضروري على رئيس الوزراء أن يـأخـذ بنظر الاعـتـبـار حفظ ولفت حـقـوق جميع المـكـونـات الـعـراقـيـة”, مـشـيـراً الـى أن “الـحـزب الديمقراطي الكردستاني داعـم لأي مرشح تتفق عليه القوى الشيعية الولائية ويراعي حقوق الاكراد وبما يضمن تحقيقها على أرض الواقع”.

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