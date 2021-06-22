حزب بارزاني:دعوات استقلال السليمانية عن أربيل ”انفرادية”

حزب بارزاني:دعوات استقلال السليمانية عن أربيل ”انفرادية”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصف الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، الثلاثاء، دعوات استقلال السليمانية عن أربيل بـ”الانفرادية”، مؤكدا أن الاتحاد الوطني الكردستاني مشارك بشكل كبير في الحكومية الحالية بالاقليم.وقال عضو الحزب صبحي المندلاوي في حوار متلفز، إنه “لا يوجد اي تراجع بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني”، معتبرا أن “اي تحالف كردي يصب في مصلحة الاقليم والكرد”.وأضاف أن “دعوات استقلال السليمانية عن الاقليم هي دعوات انفرادية”، مشيرا إلى أن “الاتحاد الوطني الوطني مشارك بشكل كبير في الحكومية الحالية بالاقليم”.وبين المندلاوي، أن “الاتحاد الوطني لن يعلن وجود انفرادية من قبل الديمقراطي الكردستاني في الحكم”، مؤكدا أن “عمليات الاعتقال لعناصر حركة التغيير حدثت في سنوات سابقة وتم تجاوزها”. 

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