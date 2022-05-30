حزب بارزاني:رئاسة الجمهورية والإقليم والوزراء لن تخرج من العائلة البارزانية

حزب بارزاني:رئاسة الجمهورية والإقليم والوزراء لن تخرج من العائلة البارزانية
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاثنين، عن اجتماع مرتقب يضم جميع الأحزاب الكردية لحسم مرشح منصب رئاسة الجمهورية.وقال النائب عن الحزب شيروان الدوبرداني، إن “الحزب الديمقراطي مازال متمسكاً بالمرشح ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية”، مبيناً، أن “اجتماعاً مرتقباً سيعقد قريباً بين الحزبين الكرديين و باقي الأحزاب السياسية الكردية الأخرى للخروج بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية”.وأضاف، أن “الحزب الديمقراطي لا يريد تهميش أي قوى سياسية كردية في كردستان”، مشيراً إلى أن “المناصب الإدارية في كردستان ليست لها علاقة بمنصب رئيس الجمهورية”.وتابع النائب الدوبرداني في حديث للتلفزيون الرسمي، أن “الأيام المقبلة ستكون الفيصل لمخرجات الحوارات الكردية”.

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