حزب بارزاني:رئيس الحراك الجديد عليه عشرات الملفات الفاسدة

حزب بارزاني:رئيس الحراك الجديد عليه عشرات الملفات الفاسدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الثلاثاء (5 آذار 2024)، عن وجود 220 قضية بحق زعيم كتلة الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد بسبب ملفات فساد وتزوير واحتيال على المواطنين في مناطق الاقليم.وقال كريم في حديث صحفي، إن “كتلة الجيل الجديد وزعيمه شاسوار عبد الواحد توجد بحقهم 220 قضية في الإقليم ومحاكم السليمانية بسبب الفساد والتزوير والاحتيال على المواطنين”.وأضاف، أن “هؤلاء يحاولون الصعود في الانتخابات من خلال اتهامهم للآخرين، وعليهم إصلاح انفسهم ومحاربة فسادهم المفضوح للقاصي والداني وخاصة شاسوار عبد الواحد وأشقائه”.

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