حزب بارزاني”زعلان” على غريمه الطالباني لعدم انسحاب ممثلهم من المحكمة الاتحادية!

حزب بارزاني”زعلان” على غريمه الطالباني لعدم انسحاب ممثلهم من المحكمة الاتحادية!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم الاربعاء (13 اذار 2024)، على احتمالية انسحاب الكرد من مواقع أخرى بعد انسحاب ممثلهم في المحكمة الاتحادية.وقال محمد كريم في حديث  صحفي، إن “االحزب الديمقراطي ينتظر ما سيصار إليه بعد قرار توطين الرواتب وحصرهم في مدة زمنية قصيرة وهي راتب شهر آذار”.وأضاف أنه “إذا استمر هذا الضغط الذي يمارس للتقليل من حجم كيان إقليم كردستان الدستوري، فستكون له قرارات أخرى، وربما انسحابات من مواقع جديدة للضغط على العملية السياسية”.وأشار إلى أنه “كان يفترض على ممثل السليمانية في المحكمة الاتحادية أن ينسحب هو الآخر، بهدف تشكيل وسيلة ضغط أكبر، لآن الجميع يعلم بأن قرارات المحكمة أصبحت سياسية وتستهدف الإقليم”.وأعلن القاضي من حزب بارزاني عبد الرحمن زيباري عضو المحكمة الاتحادية العراقية، في وقت سابق من يوم امس الثلاثاء، انسحابه من المحكمة بأمر من مسرور بارزاني.

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