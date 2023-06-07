حزب بارزاني:زعماء الإطار أصدقاءَنا وتم حسم معظم النقاط الخلافية في الموازنة وفق شروطنا

حزب بارزاني:زعماء الإطار أصدقاءَنا وتم حسم معظم النقاط الخلافية في الموازنة وفق شروطنا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، الاربعاء، عن وجود نقطة خلافية وحيدة تعيق اتفاق الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الإطار التنسيقي.وقال كريم في حديث صحفي، إنه “تم حسم ثلاث نقاط خلافية يوم أمس ضمن مايعرف بتعديلات اللجنة المالية على الموازنة كان قد اعترض عليها الإقليم، تخص حصته من الموازنة الاتحادية”.وأضاف، أن “إجتماعات حاسمة ستعقد اليوم، لتصفير الخلافات المتعلقة بقضية منح 10 % من الرواتب المدخرة للموظفين في الإقليم، لافتا الى أنه ” في حال تم حسم هذه النقطة، فان الموازنة ستمر يوم غد الخميس، “.

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