حزب بارزاني:زيارة بارزاني إلى بغداد لتنفيذ الإتفاق المبرم مع السوداني قبل تمرير حكومته

حزب بارزاني:زيارة بارزاني إلى بغداد لتنفيذ الإتفاق المبرم مع السوداني قبل تمرير حكومته
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الأربعاء، عن نتائج زيارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الى بغداد، مشيرا الى ان وفدا فنيا سيزور العاصمة للبدء بتنفيذ بنود الاتفاق ما بين المركز والاقليم. وذكر كريم في حديث صحفي، أن ” الزيارة التي أجراها بارزاني أكدت على ضرورة العمل بإيجابية مع الوفد الفني الكردي الذي سيزور بغداد في وقت لاحق، وعدم وضع العراقيل أمام المهام المكلف بها”، مبينا ان ” من بين النقاط التي تم الاتفاق عليها رفض الحكومة الاتحادية للاعتداءات التركية والإيرانية على سيادة العراق وتقديم شكوى الى مجلس الامن بهذا الشأن”.وأضاف ان ” الوفد الفني سيتابع حصة الإقليم بالموازنة، والمادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، كما سيناقش تشريع قانون النفط والغاز”.وأشار الى ان ” زيارة بارزاني جاءت للتأكيد على الوعود والعهود التي تم الاتفاق عليها بين حزب الديمقراطي الكردستاني والقوى السياسية في بغداد والموقعة من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء القاضية بمنح الإقليم حصته من الموازنة والعمل على منحه المناصب وفق الاستحقاق الانتخابي”.يذكر ان رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني زار بغداد، امس الثلاثاء، على رأس وفد رفيع والتقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقادة في الاطار التنسيقي وعددا من الزعماء السياسيين لبحث الملفات العالقة بين بغداد واربيل في مقدمتها ملف رواتب الموظفين وحصة الإقليم من الموازنة العامة وشكل العلاقة بين الطرفي .

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