حزب بارزاني:زيارة جيفري إلى الإقليم”أمنية بحتة”

حزب بارزاني:زيارة جيفري إلى الإقليم”أمنية بحتة”
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، سعيد ممو زيني، اليوم الأربعاء (23 أيلول 2020)، سبب زيارة ممثل التحالف الدولي في العراق لأربيل، فيما أكد أن إقليم كردستان منفتح في علاقاته مع جميع الدول بما فيهم الولايات المتحدة.وقال ممو زيني في حديث صحفي، إن “الولايات المتحدة دولة مهمة وساعدت الإقليم في حربه ضد تنظيم داعش، وما زالت تقدم المساعدات المالية والأسلحة وتدرب قوات البيشمركة، وتساعد بإبعاد خطر داعش عن كردستان”.وأشار إلى أن “زيارة مبعوث التحالف الدولي في العراق إلى أربيل ولقاءاته بالمسؤولين وقادة الإقليم هي من أجل تعزيز العلاقات مع الطرفين، والتنبيه على خطر تنظيم داعش وخاصة في محافظتي نينوى وكركوك، وضرورة تعزيز التعاون الأمني”.وبين، أن “الحديث مع المبعوث كان أمنياً بحتاً، ولم يتطرق لقضايا سياسية، والزيارة تأكيد على دور الإقليم في محاربة تنظيم داعش وتعزيز التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة، وخاصة بمجال تدريب وتأهيل البيشمركة”.ونفى ممو زيني “التطرق إلى موضوع الانسحاب الأمريكي، كونه موضوعا يخص الحكومة الاتحادية، ولكن جرى التأكيد على أهمية استمرار تواجد تلك القوات في الوقت الحالي”.ويوم أمس الثلاثاء، التقى ممثل التحالف الدولي عدة مسؤولين في إقليم كردستان، بينهم رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، والرئيس المشترك للاتحاد الوطني بافل طالباني وشخصيات أخرى.

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