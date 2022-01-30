حزب بارزاني:زيباري “سيمر”لرئاسة الجمهورية بتصويت دعاة “الإصلاح”!!

حزب بارزاني:زيباري “سيمر”لرئاسة الجمهورية بتصويت دعاة “الإصلاح”!!
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- نفى الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأحد، تنازله عن منصب رئيس الجمهورية، متوقعا تكرار سيناريو الجلسة الأولى لاختيار مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية في الجلسة الثانية .وقال القيادي في الحزب مهدي كريم في تصريح  صحفي، إن “مرشحنا لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري سيمرر كما مررت هيئة رئاسة مجلس النواب”.واضاف ان كتلته “تعمل وبشكل متواصل مع شركائها المضي في تقديم مرشحه الرئاسي هوشيار زيباري”، مشيرا الى “وجود رؤية مشتركة وتفاهمات واضحة بين الثلاثة الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري وتحالف السيادة” .وأوضح كريم، أن “الاطراف الثلاثة ستقوم باختيار رئيس الجمهورية كما حدث في اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه”.

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