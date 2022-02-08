حزب بارزاني:زيباري مرشحنا الوحيد لرئاسة الجمهورية

حزب بارزاني:زيباري مرشحنا الوحيد لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء، تمسكه بهوشيار زيباري مرة أخرى، موضحاً أن، هناك ملفات مشتركة داخل المكون الكردي سيتم التباحث بها بعد حسم ملف رئيس الجمهورية.وقال المتحدث باسم الحزب مهدي عبد الكريم الفيلي في تصريح صحفي، إن “مرشحنا الوحيد لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري”، مؤكداً أن “تفاهماتنا مع الاتحاد الوطني ستكون بعد تشكيل رئاسة الجمهورية وحسم ملفها”.وأضاف أن “هناك ملفات مشتركة داخل المكون الكردي بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي سيتم مناقشتها بعد إنهاء ملف رئاسة الجمهورية”.وأشار إلى أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني مازال متمسكا بمرشحه وليس لدينا اي مرشح أخر “، مبيناً أن “الحزب ينتظر قرار المحكمة الاتحادية لصالح زيباري”.

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