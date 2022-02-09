حزب بارزاني:زيباري مرشح “الأغلبية الوطنية”

حزب بارزاني:زيباري مرشح “الأغلبية الوطنية”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان ، الاربعاء ، أن مرشح الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري سيعود للسباق الرئاسي بعد ايام، فيما اعرب عن أمله بأن يتفق الاطار التنسيقي والتيار على الصدري على تشكيل الحكومة.وقال سليمان في تصريح صحفي، إن “القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري هو مرشح الأغلبية الوطنية الذي يضم الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي”.وأضاف أن “قرار المحكمة الاتحادية الولائي لا يعني إلغاء ترشح زيباري”، مشيرا الى ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني يأمل في التوصل إلى اتفاق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري لتشكيل الحكومة الجديدة”.وحول فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أكد سليمان أن “هوشيار زيباري مرشح الأغلبية الوطنية الوحيد لشغل منصب رئيس الجمهورية”، مؤكدا أن “زيباري سيعود للسباق الرئاسي مجددا”.

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