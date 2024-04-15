حزب بارزاني:ستبقى بغداد تصرف الرواتب غصبا على أنفها بأمر أمريكي مقابل عدم التزامنا بقانون الموازنة

حزب بارزاني:ستبقى بغداد تصرف الرواتب غصبا على أنفها بأمر أمريكي مقابل عدم التزامنا بقانون الموازنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، أن نجاح أو فشل زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة ستؤثر على مصالح الاقليم.وقال سلام في حديث صحفي، إن “التحسن الكبير في العلاقات بين بغداد وأربيل بقضية الرواتب والموازنة، كان بفضل الدعم الأمريكي الإسرائيلي الاوروبي، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية”.وأضاف، أن “الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دورا مهما في فرض أمرها على بغداد بصرف مبالغ الرواتب وفق الرغبة البارزانية وان حكومة الإقليم لن تلتزم بأي قانون موازنة اي نأخذ ولا نعطي بفضل أمريكا وإسرائيل وأوروبا.

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