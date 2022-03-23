حزب بارزاني:سنؤمن جلسة يوم السبت بالتنسيق مع حلفائنا

حزب بارزاني:سنؤمن جلسة يوم السبت بالتنسيق مع حلفائنا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، اليوم الأربعاء، أن إكمال النصاب القانوني المطلوب لعقد جلسة البرلمان الخاصة باختيار رئيس الجمهورية، “مهمة جميع الأطراف”، مشيرةً إلى ارتباط هذه الخطوة بالاستحقاقات الدستورية الأخرى.وقالت صبري في حديث صحفي، إننا “سنحاول مع حلفائنا ضمان إكمال النصاب القانوني لجلسة يوم السبت المقبل، وهذا من مهام جميع كتل وأعضاء المجلس كونه استحقاق دستوري ومرتبط بالاستحقاقات الأخرى ومنها اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة”.وذكرت أن” وفداً رفيعاً للحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة سكرتير المكتب السياسي للحزب، فاضل ميراني يزور بغداد حالياً “بمَهمَة سياسية كون انتخاب رئيس الجمهورية بحاجة لتضافر كافة الجهود”.

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