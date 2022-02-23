حزب بارزاني:سنتفق مع حزب طالباني على مرشح تسوية إذا تم رفض مرشحنا

حزب بارزاني:سنتفق مع حزب طالباني على مرشح تسوية إذا تم رفض مرشحنا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الاجتماع المقرر عقده بين حزبه وقيادات التيار الصدري والمكون السني (تحالف السيادة وتقدم).وقال كريم في تصريح  صحفي: إن “الاجتماع المقرر عقده بيننا وبين قيادات التيار الصدري والمكون السني سيكون بعد معرفة قرار المحكمة الاتحادية بشأن دستورية فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة أخرى، حيث سنعلن حينها موقفنا بشأن الشخصية المرشح لمنصب رئيس الجمهورية”.وأضاف ان “المحكمة الاتحادية إذا قبلت الطعن فسيكون مرشحنا ريبر احمد خارج إطار المنافسة حينها سنذهب إلى مرشح تسوية مع الاتحاد الوطني”.وأوضح كريم ان “الرئيس الحالي برهم صالح ليس بضمن الأسماء التي قد نذهب إليها”، مبيناً انه “في حال ردت المحكمة الاتحادية الطعن فسيبقى مرشحنا ريبر احمد ونمضي لتمريره ورغم ان مقاعدنا في التحالف الثلاثي 174 مقعد”.وأردف: “اننا نسعى لفتح حوار مع الإطار التنسيقي ومع الاتحاد الوطني الكردستاني لإعطاء مناصب وتسوية سياسية لغرض تمرير مرشحنا للمنصب”.

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