حزب بارزاني:سنحصل على منصب رئيس مجلس محافظة نينوى

حزب بارزاني:سنحصل على منصب رئيس مجلس محافظة نينوى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، اليوم الأربعاء (3 كانون الثاني 2024)، إن الكرد مازلوا مؤثرين في نينوى، وأن المحافظة تشكل أهمية كبيرة لهم ضمن المجالس المحليّة.وبيّن شعبان في حديث صحفي، أن “الكرد سيحصلون على منصب رئيس مجلس المحافظة أو نائب المحافظ كحد أدنى، وفقا لما حصلوا عليه من مقاعد في مجلس محافظة نينوى”.وأضاف، أن “نينوى ماتزال تشكل أهمية كبيرة للحزب الديمقراطي، ومازلنا نفاوض من منطلق القوة، خاصة وأنه لا توجد كتلة سياسية حققت الأغلبية التي تتيح لها تشكيل الحكومة المحلية بمفردها، وبالتالي الجميع سيحتاجنا لتحقيق الأغلبية”.وأشار شعبان إلى أنه “في محافظات صلاح الدين وديالى، يجب احترام الهوية الكردية في المناطق التي يسكنها الكرد ويكون مسؤوليها الإداريين من المكون الكردي، كما يجب إعطاء المكون المناصب التي تتناسب مع حجمه”.

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