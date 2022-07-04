حزب بارزاني:سندعم المرشح الإطاري لرئاسة الوزراء

حزب بارزاني:سندعم المرشح الإطاري لرئاسة الوزراء
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الاثنين، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والكرد بشكل عام لن يتدخلوا بتسمية مرشح رئاسة الوزراء.وقال سلام في حديث  صحفي، إن “الكرد لن يتدخلوا بتسمية مرشح رئاسة الوزراء لآن الأمر محصور بيد المكون الأكبر”.وأضاف أن “من حق المكون الأكبر والكتل الشيعية تحديدا تسمية مرشح الوزراء لآن من المنصب من اختصاصها، ونحن ككرد سندعم أي شخصية يتم الاتفاق عليها، وسنصوت له”.وأشار سلام إلى أنه “في نفس الوقت هناك مباحثات جدية بين الأحزاب الكردية وتحديدا بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني للتوصل لاتفاق جدي بشأن مرشح رئاسة الجمهورية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *