حزب بارزاني:سنرشح شخصا من حزبنا لرئاسة الجمهورية “فيه فائدة”

حزب بارزاني:سنرشح شخصا من حزبنا لرئاسة الجمهورية “فيه فائدة”
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني ،اليوم الثلاثاء، على إصرار الكورد في تولي منصب رئاسة جمهورية العراق.وقال ميراني في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل، “نحن القومية الثانية في العراق لهذا فان هذا المنصب استحقاقنا”.وأضاف “اننا شركاء في هذا الوطن والقومية العربية لديهم منصبان سياديان وفي هذه الحالة ألا يحق ان يكون منصب رئيس الجمهورية من حق الكورد”؟وتابع ميراني قائلا “نحن سنصر على هذا المنصب، ولكن سنضع الشخص المناسب لشغله، وليس شخصا لا فائدة منه”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *