حزب بارزاني:سنشترك باعداد موازنة 2021 مع المحافظات

حزب بارزاني:سنشترك باعداد موازنة 2021 مع المحافظات
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بغداد/شبكة أخبار العراق- علقت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، الأربعاء (02 أيلول 2020)، على مشاركة حكومات إقليم كردستان وبقية المحافظات بإعداد وصياغة الموازنة للعام المقبل.وقالت رئيسة الكتلة، فيان صبري في تصريح صحفي: “أرى مساهمة الإقليم والمحافظات خطوة جيدة، فمن غير الممكن أن تعرف الحكومة الاتحادية بأولويات المحافظات أو الإقليم بأفضل من أصحابها وكما يقال أهل مكة أدرى بشعابها”.وأضافت، أن “هناك فهما عميقا مشتركا من قبل الحكومة العراقية وحكومة الإقليم، خاصة بعد الاتصال الأخير بين رئيسي الوزراء مصطفى الكاظمي ومسرور بارزاني، بألا سبيل لحل المشاكل العالقة بين الاتحادية والإقليم إلا عبر الحوار المستمر البناء والنظر للمصلحة العامة المشتركة للبلاد”.وأوضحت، أن “مشاركة حكومات الإقليم والمحافظات في صياغة الموازنة الاتحادية قد تكون خطوة إيجابية لحل المعضلات المالية والاقتصادية التي تواجه العراق الاتحادي، والمشاركة في صنع القرار المالي والاقتصادي ستكون فرصة عظيمة لإعادة الثقة وتحمل المسؤولية”.وأشارت إلى أن “التحديات المشتركة الراهنة التي تواجه البلاد ومنها الاقتصادية وجائحة كورونا لا سبيل لمواجهتها إلا بالتعاون والجهد المشترك”.وبينت، أن “الموازنة قد تكون إحدى التحديات الراهنة، والتي ندعو القوى السياسية العراقية مشتركة للعمل على تهيئة البيئة والأرضية ودعم الحكومة للإتيان بها إلى مجلس النواب، حيث ستتم صياغة بنود الاتفاقيات بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة الإقليم وفق الدستور والقانون”.وأمس الثلاثاء، أكد وفد حكومة اقليم كردستان المشارك في اعداد صياغة مشاريع قوانين الموازنات المالية الاتحادية للأعوام (2021 – 2023)، على ضرورة التوصل الى اتفاق سياسي بين اربيل وبغداد لحل الخلافات والقضايا العالقة كافة بين الجانبين.

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