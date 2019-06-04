حزب بارزاني:سنشكل حكومة مسرور بدون حزب طالباني

حزب بارزاني:سنشكل حكومة مسرور بدون حزب طالباني
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- أكد عضو برلمان كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبوار بابكيي، الثلاثاء، ان حزبه ماض في تشكيل حكومة الاقليم وفق التوقيتات الدستورية والقانونية.وقال بابكيي في حديث صحفي، إن “الرئيس المنتخب سيقوم في العاشر من الشهر الحالي باداء اليمين بعدها يكلف مسرور بارزاني بتشكيلة الحكومة”، مبينا أن “الحزب الديمقراطي ماض في تشكيلة الحكومة دون التعويل على الاتحاد الوطني الكردستاني”.وأضاف، أن “الاتحاد الوطني الكردستاني انسحب من بنود الاتفاقية واخل الاتفاق السياسي المبرم بين الحزبين، وبالتالي من المستحيل أن نقوم بدعوته مرة اخرى”، مؤكدا أن “الاتحاد يعاني من مشاكل داخلية وهي خلافات عميقة ويحاول تصديرها الى الخارج”.

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