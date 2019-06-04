حزب بارزاني:سنشكل حكومة مسرور بدون حزب طالباني

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الاعلامي ضياء الكواز رئيس تحرير شبكة اخبار العراق يتقدم لكم بالتهنئه بمناسبة العيد
تحالف الفتح:حكومة كردستان لم تلتزم بالاتفاق النفطي وقانون موازنة 2019
نائب:الخلافات السياسية تعرقل إكمال حكومة عبد المهدي
الشابندر:عبد المهدي “ضعيف” أمام الأكراد
النزاهة النيابية:خطوات عبد المهدي في مكافحة الفساد “بطيئة”
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تحالف الفتح:حكومة كردستان لم تلتزم بالاتفاق النفطي وقانون موازنة 2019
بحث مستويات الانتاج الكهربائي من قبل المجلس الوزاري للطاقة
كتلة النصر “تفند” كلام النائب هيثم الجبوري
موسى:مذكرات قبض جديدة بحق عددا من المسؤولين الهاربين
ائتلاف النصر:عبد المهدي غير أمين على المال العام ورئيس المالية البرلمانية “غير نزيه”
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هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
العراق يتسلم 1300 قطعة أثرية من الأردن
العتبة الحسينية تنفذ مشاريع للتجارة الدينية بمليارات الدولارات على حساب بؤساء الشيعة
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