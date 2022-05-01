حزب بارزاني:س”نطلق” مبادرة بعد العيد للخروج من الأزمة السياسية

حزب بارزاني:س”نطلق” مبادرة بعد العيد للخروج من الأزمة السياسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الأحد، أن حزبه سيطلق مبادرة بعد العيد للخروج من الأزمة السياسية.وقال سلام في حديث صحفي، إن “نقطة الخلاف الآن هي داخل البيت الشيعي، وحتى لو اتفق الكرد على رئاسة الجمهورية فسيبقى الخلاف بشأن الكتلة الأكبر”.وأضاف أن “الحزب الديمقراطي يسعى لتقريب وجهات النظر داخل البيت الشيعي، لذلك سيطلق مبادرة سياسية وسيتواصل مع الطرفين التيار الصدري، والإطار التنسيقي على أمل الخروج من الأزمة وإنهاء الإنسداد السياسي”.ويستعد الإطار التنسيقي هو الآخر لإطلاق مبادرة سياسية على أمل الخروج من أزمة الإنسداد السياسي.

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