حزب بارزاني:سنقاطع العملية السياسية إذا أقرت الموازنة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني اشواق الجاف، اليوم الاثنين، ان نواب الكتل الكردية لن يحضروا اي جلسة بخصوص الموازنة، فيما كشفت تفاصيل اجتماع رؤساء الكتل في اقليم كردستان بخصوص الموازنة.وقالت الجاف في حديث صحفي لها اليوم، ان “للكرد خيارات عديدة من بينها عدم التصويت على الموازنة لأجل عدم اعطائها الشرعية”.واضافت ان “هناك خيارا اخر تم طرحه في اجتماع عقد بين رؤساء الكتل في برلمان الاقليم مع رؤساء الكتل في البرلمان العراقي وهو مقاطعة العملية السياسية بأكملها من النواب والوزراء ورئاسة الجمهورية”.واشارت الى ان “خيار الانسحاب من العملية السياسية كان احدى الخيارات المطروحة في حال فشل المباحثات الجارية بشـأن ازمة الموازنة”.وتابعت ان “مطالب الكرد هي نسبة 17 % و9 نقاط اخرى تم تقديمها لرئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقدته الكتل الكردية معه”، لافتة الى انهم “سيقاطعون اية جلسة فيها ادراج لقانون الموازنة ولن نشترك بالتصويت على موازنة فيها انتهاك لحقوق شعب اقليم كردستان”.واكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني فرهاد قادر، الاثنين، ان الكتل الكردية ستعقد جلسة مشاورة فيما بينها لتحديد الموقف النهائي من المشاركة في جلسة اليوم.وقال قادر في حديث لـ”بغداد اليوم”، ان “الكتل الكردية ستعقد جلسة مشاورة فيما بينها لتحديد الموقف النهائي من المشاركة في جلسة اليوم”، مبينا انه “في حال تم ادراج الموازنة على جدول الاعمال فان الكتل الكردية ستقاطع الجلسة ولن تحضرها”.واضاف انه “كان هنالك اتفاق ان لا يتم ادراج الموازنة في جدول الاعمال قبل التوصل الى اتفاق بين ممثلي الكرد في اللجنة المالية مع وزارة المالية الاتحادية وفي حال وضعت الموازنة على جدول الاعمال فأن هنالك تنصل عن الاتفاق”.واشار الى ان “هنالك حديث نسمعه في الاعلام عن الاتفاق بين الكتل السنية مع رئيس الوزراء على تمرير الموازنة دون مشاركة الكرد ولكن لم نتلق اي اشارات بهذا الموضوع ولكنه يضر بالمصلحة العامة للبلد”.