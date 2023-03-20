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البارزاني يدعو وزراء حزب طالباني إلى العودة لإجتماعات حكومة الإقليم
المياه النيابية:سكوت الحكومة عن قطع المياه من قبل إيران وتركيا “خيانة”
الإسلامي التركماني: التركمان ضحية قانون الانتخابات في كركوك
العلاق:المبالغ الذي تم إقراضها لتنفيذ المشاريع بلغت حتى الآن نحو 13 ترليون دينار
السوداني يؤكد على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع السعودية
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المياه النيابية:سكوت الحكومة عن قطع المياه من قبل إيران وتركيا “خيانة”
العلاق:المبالغ الذي تم إقراضها لتنفيذ المشاريع بلغت حتى الآن نحو 13 ترليون دينار
السوداني يؤكد على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع السعودية
حزب بارزاني:س”نلتزم” بتسليم الإيرادات المالية لخزينة الدولة
خبراء اقتصاديون:موازنات العراق بعد 2003 تعكس حالة الفشل لحكومات الفساد
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وكالة فرنسية:أمريكا حوّلت العراق إلى دولة فاشلة تحت الحكم الإيراني الميليشياوي
هل تستطيع الحكومة ضبط السلاح المنفلت بوجود ميليشيا الحشد الشعبي؟!
التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
القضاء الولائي لايحاسب المالكي
تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
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- متابعات خاصة
عودة العلاقات السعودية الإيرانية لاتعني الاطمئنان من الغدر الإيراني
الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
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برلمان الإطار الإيراني يصوت على (7) مواد من أصل(15) ضمن قانون الانتخابات المرفوض من قبل الشعب
وزير الداخلية يشكل لجنة لإجراء الفحص الطبي على منتسبي الوزارة لكشف متعاطي المخدرات
لأنه يكشف فسادهم ..الحلبوسي ينقل النائب المستقل السلامي من لجنة النزاهة إلى الزراعة
السوداني لشمخاني:سندافع عن إيران حتى الموت ورغباتها أوامر
شمخاني للأعرجي:ستنفذ الإتفاقية الأمنية وفق الرؤية الإيرانية
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- اذاعة INN