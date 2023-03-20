حزب بارزاني:س”نلتزم” بتسليم الإيرادات المالية لخزينة الدولة

حزب بارزاني:س”نلتزم” بتسليم الإيرادات المالية لخزينة الدولة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء كريم، اليوم الاثنين، أن إقليم كردستان سيلتزم باتفاق موازنة 2023 بشأن تسليم ملف النفط وتسليمه الى الحكومة الاتحادية.وقال كريم في حديث صحفي، إن “إقليم كردستان سيلتزم باتفاق الموازنة ومنها تسليم 400 ألف برميل من النفط إلى الحكومة الاتحادية، وهي كمية الصادرات النفطية للإقليم”.وأضاف أن “الإقليم ليس عنده مشكلة بتسليم النفط، لكن شرط أن تلتزم الحكومة الاتحادية بكل الاتفاق ولا تخضع للرغبات السياسية التي لا تريد توصل بغداد وأربيل إلى اتفاق نهائي”.يذكر أن الحكومتين المركزية وحكومة الإقليم أتفقت على أن تكون نسبة الأخيرة من موازنة 2023 هي 12.6% في حين كانت حكومة الإقليم ثابتة على موقفها بشأن حصتها والتي تبلغ بنسبة 17% من الموازنة العامة.حيث تتجدد الخلافات في كل فترة بين الحكومتين على عدد من الملفات والتي من بينها النفط والغاز ورواتب البيشمركة ومستحقات المكون الكردي، اضافة الى ضرورة تشريع قانون النفط والغاز داخل قبة البرلمان .وتعد حصة اقليم كردستان ورواتب قوات البيشمركة وقانون النفط والغاز وإشكالات أخرى عقبة تجدد كلما بدأت المفاوضات لإعداد الموازنة الاتحادية العامة السنوية، وعادة ما تنتهي باتفاق بين الكتل السياسية يفضي إلى تمرير قانون الموازنة في مجلس الوزراء ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها.

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