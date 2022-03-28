حزب بارزاني:سنمنح الإطار التنسيقي ( 6) حقائب وزارية

حزب بارزاني:سنمنح الإطار التنسيقي ( 6) حقائب وزارية
آخر تحديث:

أربيل/ شبكة أخبار العراق- كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الإثنين، عن عدد الوزارات التي سيحصل عليها الاطار التنسيقي خلال تشيكل الحكومة الجديدة.وقال القيادي في الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، في حديث صحفي،ان “حكومة الاغلبية التي نطالب بها هي لاتعني اقصاء الطرف الآخر وإنما نحن نريد أن نتحمل المسؤولية امام الشعب في الاربع سنوات المقبلة فعندما يكون الرئيس منا ورئيس الوزراء من التيار ورئيس البرلمان من سيادة فهذا يعني ان التحالف الثلاثي هو من يستحمل السلبيات والايجابيات”.واضاف ان “الإطار التنسيقي سنمنحه ست وزارات بينها وزارة سيادية وممكن ان تكون المالية لهم اما التيار فسيحصل على وزارات عدة بينها الداخلية لان التيار يريد حصر السلاح بيد الدولة وبتالي سيكون منهم القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء وايضا وزير الداخلية وعليه فأن الإطار لم يبعد عن تشكيلة الحكومة فسيكون للقوى الشيعية اثني عشر وزارة ستة منها للاطار اما باقي الرئاسات ( الجمهورية ديمقراطي ، الوزراء تيار ، البرلمان سيادة )”.وتابع اننا” سنتحمل مسؤولية إدارة العراق لإنقاذ الوضع الذي يمر فيه ف 50 % من الشعب يعاني البطالة و 50 % يعاني الفقر وعليه فالسيد الصدر يريد تحمل المسؤولية وعند الفشل قولو فشلنا وعليه هكذا هو التوجه بالاغلبية نريد شخص وجهات تتحمل المسؤولية لا ان تكون الحكومة وفق مبدأ التوافق وعند الفشل الكل يقول ان الكل مشارك وعليه لاتوجد جهة معينة تتحمل الأخطاء”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *