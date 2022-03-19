حزب بارزاني:س” نتفق” مع الحكومة الجديدة بشأن النفط والغاز والموازنة العامة

حزب بارزاني:س” نتفق” مع الحكومة الجديدة بشأن النفط والغاز والموازنة العامة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، عن اتفاق جديد بين بغداد وأربيل يخص النفط ورواتب موظفي اقليم كردستان.وقال النائب عن الحزب الديمقراطي، دانا جزا، في حديث صحفي، إن “الاتفاق الذي أبرم مع الحكومة الاتحادية بخصوص تسليم 250 ألف برميل من النفط لم تلتزم به بغداد”.وأضاف جزا، أن “حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كانت متعاونة، ولكن هناك أطرافا سياسية حاولت عرقلة التوصل لاتفاق”.وتابع، أن “اتفاقا جديداً يلتزم بالدستور والقانون سيتم بعد تشكيل الحكومة الجديدة وإقرار موازنة العام الحالي”، مشدداً على “ضرورة أن يراعي الدستور والقانون”.

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