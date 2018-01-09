حزب بارزاني:شواني الافضل لمحافظة كركوك

كركوك/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني صلاح دلو، الثلاثاء، بأنه يتم الحديث عن مجموعة من الاسماء لشغل منصب محافظ كركوك، مشيراً بأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يرى بأن خالد شواني هو الشخص المناسب لشغل منصب محافظ كركوك، كونه من أهالي المحافظة ويملك اطلاعاً كافياً عليها.وأضاف دلو، في تصريح صحفي له اليوم، “ان منصب محافظ كركوك هو للكرد، وتحديداً من حصة الإتحاد الوطني الكردستاني، وليست لدينا اي مشكلة في ذلك، إلا اننا نرى بأن خالد شواني هو الشخص المناسب لشغل منصب محافظ كركوك، كونه من أهالي المحافظة ويملك اطلاعاً كافياً عليها، إلا ان القرار الأخير سيبقى عند الاتحاد الوطني الكردستاني”.وفي السياق نفسه، قال المتحدث بإسم الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي أحمد پیره، في تصريح بأنه “لا توجد لدينا اية مشكلة مع الديمقراطي الكردستاني حول الشخص المرشح لمنصب محافظ كركوك”، مبيناً بأنه “سيتم تحديد شخص لتولي هذا المنصب بأقرب وقت ممكن، وإذا اتفق اهالي كركوك على شخص ما فلن تكون هناك اي مشاكل وسنقبل به من ناحيتنا”.