حزب بارزاني:صرف 4 رواتب للبيشمركة من قبل عبد المهدي “مبادرة جيدة”

أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، دانا جزا، السبت (13 نيسان 2019)، أن السياسة التي يتبعها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في إدارة حكومته ساهمت في تطوير العلاقات بين أربيل وبغداد.

وقال دانا جزا في حديث صحفي، إن “موافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، على صرف رواتب 4 أشهر لعناصر البيشمركة، خطوة أخرى نحو تحسين العلاقات بين بغداد واربيل”.

وأضاف: “منذ البداية قلنا ان عبد المهدي يمكن التعامل معه لأنه يقود الحكومة بطريقة يحترم فيها جميع المكونات”، مبيناً أن “هذه الفكرة أصبحت واضحة من خلال تطور العلاقات بين حكومتي أربيل وبغداد”.

ولفت الى أن “الاكراد يتجهون يوماً بعد اخر لحلحلة جميع المشاكل بين الطرفين، ولكن بعض النواب والجهات السياسية العنصرية هي من تحاول اثارة الازمات باستمرار”.

وكان مصدر في وزارة المالية، قد كشف الأربعاء (10 نيسان 2019)، بأن رئيس الزوراء عادل عبد المهدي، وافق على إرسال رواتب 4 أشهر لقوات البيشمركة.

وقال المصدر، إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وبصفته وزيرا للدفاع بالوكالة، قرر صرف رواتب 4 أشهر للبيشمركة في كردستان”.

وأضاف، أن “وزارة المالية في اقليم كردستان تلقت رسمياً من بغداد، كتاب صرف مبلغ 68 مليار دينار شهريا، بمجموع 272 مليار دينار لـ 4 أشهر لقوات البيشمركة”.يذكر ان عبد المهدي يتصرف بالمال العام كيف يشاء دون محاسبة لا من قبل البرلمان ولا من قبل أي جهة أخرى تماما مثل تنازلاته الخيالية لإيران.