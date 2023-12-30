حزب بارزاني:صواريخ ومسيرات الحشد الشعبي تعزز من علاقاتنا بأمريكا

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ائتلاف المالكي:تعيين المحافظ من خارج مجلسها سيخضع إلى التوافقات السياسية
نائب:عدم وجود أي بوادر لاختيار رئيس البرلمان الجديد
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
السفيرة الأمريكية:بلادي قدمت (73) مليون دولار للعراق في دعم المشاركة المجتمعية
نائب:الإطار يمتلك الأغلبية في مجالس بغداد نزولا إلى المحافظات الجنوبية
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غوتيريش يجدد دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ومنع التصعيد الإقليمي للحرب
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل وقف عمليات قتل الفلسطينيين في الضفة الغربية
الحكومة الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بالإعلان رسميا المجاعة في غزة
الأمم المتحدة:لم يتبقى أمام أهل غزة سوى مساحة صغيرة في القطاع
إسرائيل مصرّة على مواصلة عدوانها الدموي ضد غزة
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أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
نائب كردي سابق:إيرادات منافذ الإقليم كافية لتسديد رواتب الموظفين ولكن حكومة البارزاني تفتقد للشفافية
السفيرة الأمريكية:العراق سيستورد (3.8)مليون طن من القمح خلال 2024
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
الطاقة الدولية:العراق الثاني عربياً من حيث الاحتياطي النفطي
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المحكمة الاتحادية بين “الجاكوج الإطاري والرغبات السياسية”
ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
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مقتل أكثر من (20) حشدويا في قصف أمريكي استهدف موقعهم في البو كمال السورية
وزير النفط للشركات الإيرانية: “أنتو أهل البيت وأحنه خطاره”!
الإطار الإيراني: معظم محافظات العراق ستدار من قبلنا
رئيس الوزراء الإسباني:بلادي ملتزمة بأحترام سيادة العراق وتحقيق استقراره
تحالف الفتح: سنخرج القوات الأمريكية من العراق بقوة السلاح تحت راية الإمام خامئني
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