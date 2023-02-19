حزب بارزاني:ضغوطات دولية لإجراء انتخابات الإقليم

حزب بارزاني:ضغوطات دولية لإجراء انتخابات الإقليم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد، اليوم الاحد، عن وجود ضغوطات دولية وأممية لتحديد موعد الانتخابات في اقليم كردستان خلال العام الحالي.وقال محمد في تصريح  صحفي، إنه “هناك مطالبات ضغوط دولية واممية لإجراء الانتخابات خلال هذا العام وتحديدا الشهر العاشر من العام الحالي”.وأضاف ان “تأجيل الانتخابات كان بطلب من الاحزاب الكردية وخاصة الاتحاد الوطني الكردستاني في محاولة لعرقلة اجراءاها “.وأكد أن ” الحزب الديمقراطي الكردستاني مصر على اجراء الانتخابات رغم جميع العراقيل والمطالبات السياسية بترحيلها الى وقت اخر “. وتستمر الخلافات الكردية بين الاتحاد والديمقراطي حول تحديد موعد الانتخابات المقبلة في الإقليم ليعلن الاتحاد عن مقاطعته لجلسات برلمان وحكومة إقليم كردستان بشكل رسمي.

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