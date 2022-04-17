حزب بارزاني:ضغوط إقليمية ودولية للإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة

حزب بارزاني:ضغوط إقليمية ودولية للإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم , الاحد , عن وجود حراك خفي يجري بين الأقطاب السياسية الحالية لمعالجة الانسداد السياسي، مشيرا الى أن الحراك قد يفضي لتشكيل الحكومة قبل عيد الفطر.وقال عبد الكريم في تصريح صحفي، ان ” الحوارات في الوقت الحاضر مجمدة بين القوى السياسية، الا ان هناك حراك خفيا يجري بعيد عن الكواليس تجرية اطراف دولية وإقليمية وبضغط كبير على جميع القوى السياسية لتجاوز ازمة الانسداد السياسي”.وأضاف، أن “الضغوط ستفضي الى انضمام اعداد كبيرة من المقاعد الى الأغلبية الوطنية لاطمئنان الجميع مع التفاهم بتسمية رئيس الحكومة المقبل من الطرف الشيعي بشكل أوسع”.وأوضح عبد الكريم، أن ” الأيام القليلة المقبلة ستشهد شروع الكتل السياسية جميعا باجراء مفاوضات لحلحلة الازمة السياسية”، مشددا على ان “تشكيل الحكومة سيتم اعلانه قبل نهاية شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر” .

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