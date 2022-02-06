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حزب بارزاني:ضغوط سياسية وراء عرقلة ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية
مصدر:قاآني سيشرف ميدانيا على تشكيل الحكومة المقبلة
حكومة الكاظمي تعمل لصالح المشروع الإيراني من خلال عودة مباحثاتها مع السعودية
زيباري:الصدر ابلغني” إن أوامره صدرت لزيدان ببرائتي من الفساد”!!
حزب بارزاني يتهم برهم صالح بعرقلة إنعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
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نائب سابق:أنبوب النفط (البصرة/العقبة) جريمة بحق الشعب العراقي
العراق وسوريا يبحثان توحيد الموقف بشأن الحصص المائية
نائب:على الزاملي أن لايكذب على الشعب بشأن توزيع نسبة من أموال النفط عليه
وزارة النفط: (8.27) مليار دولار إيرادات الشهر الماضي عن بيع النفط
حراك نيابي لإلغاء العقود والاتفاقيات التي ابرمتها حكومة تصريف الاعمال
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الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
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ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
50% من الشعب العراقي جائع بسبب الفشل والفساد والنفوذ الإيراني
تقرير أمريكي استقصائي يفضح فساد العائلة البارزانية
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
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