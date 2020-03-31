حزب بارزاني:طلبنا من الزرفي التريث في زيارة كردستان حتى موافقة إيران على ترشيحه

حزب بارزاني:طلبنا من الزرفي التريث في زيارة كردستان حتى موافقة إيران على ترشيحه
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أربيل/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، الثلاثاء، عن أن القوى الكردية طلبت من رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي التريث بزيارة إقليم كردستان العراق حصوله على الدعم الشيعي الولائي، مشيرا إلى أن حزبه لا يريد أن يكون جزءاً من الصراع الشيعي–الشيعي.وقال باجلان في تصريح أوردته صحيفة “العربي الجديد” ، إنه “أهم شيء لدينا هو بقاء التوافق وعدم الذهاب لأي قرار يهدد السلم المجتمعي، ولا نريد أن نكون جزءا من الصراعات الداخلية في البيت السياسي الشيعي الولائي لايران، بل نريد توحيد قرار وموقف هذا البيت، لأن ذلك يصب في مصلحة الجميع”.وأضاف أن “منصب رئيس الوزراء من حصة المكون الشيعي وفق العرف السياسي المعمول به في العراق”، مؤكداً “احترام قرارات القوى السياسية الممثلة لهذا المكون، والتي ترفض رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي”.وتابع أن “القوى الكردية طلبت من الزرفي، التريث في زيارة إقليم كردستان، وأن تكون الزيارة بعد حصوله على الدعم الشيعي”، مشدداً على أنّ “الحزب ليس لديه أي اعتراض على الزرفي، لكنه لا يريد أن يكون جزءاً من الصراع الشيعي–الشيعي”.وأشار باجلان إلى أنه “يتحتم على رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي إقناع أغلبية الكتل السياسية الشيعية بدعمه، ومن ثم التوجه إلى فتح حوارات ومفاوضات مع الأطراف السياسية السنية والكردية”.وشدد القيادي بحزب البارزاني على “رفض القوى السياسية الكردية التصويت لحكومة الزرفي الا بدعمها من قبل الأغلبية السياسية الشيعية الولائية”، مشيراً إلى “وجود علاقات تاريخية وتحالف استراتيجي بين الكرد والشيعة”.

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