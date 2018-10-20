حزب بارزاني:عبد المهدي سيقدم 50% من كابينته الوزارية
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أربيل/شبكة أخبار العراق- أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت، أنه لم يتوصل إلى إي اتفاق مع رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بشأن الكابينة الوزارية، فيما بين إن عبد المهدي سيقدم 50% من كابينته خلال الأسبوع المقبل.وقال عضو الحزب ماجد شنكالي في تصريح صحفي له اليوم، إن “اللقاءات الأخيرة التي جرت بين قيادات الديمقراطي والكتل السياسية ورئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لم تنتج عن إي اتفاق بشأن الكابينة الوزارية الجديدة”، لافتا إلى إن “عبد المهدي سيقدم 50% من كابينته خلال الأسبوع المقبل”.وأضاف إن “الديمقراطي سيبحث مع بعد المهدي البرنامج الحكومي وحل الأزمة بين الإقليم والمركز قبل التفاهم على الاستحقاق الانتخابي والتمثيل في الحكومة”، موضحا إن “الاستحقاق الانتخابي للكرد وزارة سيادية وثلاث وزارات خدميات”.وتابع إن “خيار المشاركة في العملية السياسية او عدمه سيكون مرهون في قرار قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني”.