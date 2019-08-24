حزب بارزاني:علاقاتنا مع إيران بنفس مستوى العلاقة مع أمريكا

أربيل/شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، السبت (24 آب 2019) التزام حزبه بموقف الحكومة العراقية، الداعي للحياد بشأن الصرع الأمريكي- الإيراني.وقال سلام في حديث صحفي، إن “الصراع الدائر بين امريكا من جهة وايران من جهة أخرى، هو لفرض الهيمنة ونحن على مقربة من الطرفين”، لافتا الى ان “الحركة التحريرية الكردية منذ زمن مصطفى البارزاني لم تكن لفرض الهيمنة وإنما كانت من اجل المطالبة بالحقوق”.وأضاف أن “الإقليم يقف على المسافة نفسها من هذا الصراع، ويريد تجنيب المنطقة من أية حروب، ونحافظ على الحيداية في العلاقات مع امريكا وايران ولانتدخل لا من قريب ولا من بعيد”، مؤكدا “نريد أن نبقى بعيدين عن أي تهديدات بالحرب أو القتال”.وأشار الى ان “اي حرب في باقي مناطق العراق، ستلقي بظلالها على اقليم كردستان، ولهذا نلتزم بموقف الحكومة العراقية الداعي للحياد وتجنيب الاقليم والعراق صراعات تأكل الأخضر واليابس، نحن في غنى عنها”.وأكدت وزارة الخارجية العراقية، السبت (29 حزيران 2019)، التزام العراق بالحياد الإيجابي بشأن الصراع بين واشنطن وطهران.