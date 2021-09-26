حزب بارزاني:علاقتنا بإسرائيل منذ 1967 عندما احتلت الأراضي العربية وكان عيدا لنا في وقتها

حزب بارزاني:علاقتنا بإسرائيل منذ 1967 عندما احتلت الأراضي العربية وكان عيدا لنا في وقتها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدى الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، الأحد، استغرابه من الهجمة ضد إقليم كردستان بسبب المؤتمر الأخير الذي عقد في أربيل.وقال عضو الحزب، عماد باجلان، في حديث صحفي، إن علاقتنا حزبنا بإسرائيل منذ عام 1967 عندما احتلت الاراضي العربية ،وذبح في وقتها المرحوم مصطفى البارزاني ( 10) عجول احتفالا بهذه المناسبة والتاريخ والوثائق تؤكد ذلك  .وأضاف باجلان، أن “كردستان لن تكون جزء من المشاكل بين السنة والشيعة، ونستغرب هذه الهجمة الشرسة والمزايدات الانتخابية، وردود الأفعال هي لتحسين صورة الأحزاب أمام ناخبيها خاصة قبل اربعينية الإمام الحسين عليه السلام”.وأشار إلى أن “هذه المزايدات واستثمار هذه المواضيع لن ينفع في القضية الفلسطينية ولا في أي قضية أخرى”.وكانت محكمة تحقيق الكرخ الاولى قدص اصدرت بوقت سابق، أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو (وسام الحردان) على اثر الدور الذي قام به في الدعوة إلى التطبيع مع (اسرائيل) كما تم اصدار مذكرة قبض بحق المدعو (مثال الالوسي) والموظفة في وزارة الثقافة (سحر كريم الطائي) عن الجريمة نفسها وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية المشاركين حال معرفة اسمائهم الكاملة.

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