حزب بارزاني:علاقتنا مع إيران تأريخية خاصة قبل وبعد احتلال العراق ونرحب بزيارة رئيسي إلى بغداد

حزب بارزاني:علاقتنا مع إيران تأريخية خاصة قبل وبعد احتلال العراق ونرحب بزيارة رئيسي إلى بغداد
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 بغداد/  شبكة أخبار العراق- أبدى عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل، السبت، موقفاً من زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الى العراق، فيما رأى ان الوساطة الإيرانية مهمة بين بغداد واربيل.وقال خليل في حديث صحفي، إن “زيارة الرئيس الإيراني الى العراق مبنية على معطيات وظروف المنطقة والعلاقات المهمة بين بغداد وطهران”، مُذكراً بـ”زيارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الى ايران”. وأضاف: “لدينا علاقات تاريخية مع ايران التي وقفت في كثير من الأحيان معنا منذ قبل وبعد احتلال العراق”.وأكد خليل، أن “بغداد واربيل ترغبان بتطوير العلاقات مع طهران وهناك جهدا إيرانيا لتقليل الفجوات في المركز والاقليم”، معتبراً ان “زيارة رئيسي ستحل الكثير من الإشكاليات”.وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، قد أعلن في (7 آيار 2024)، عن زيارة قريبة لرئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي الى العراق من بينها إقليم كردستان.

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