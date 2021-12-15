حزب بارزاني:على المحكمة الاتحادية الإسراع في المصادقة على النتائج الانتخابية

حزب بارزاني:على المحكمة الاتحادية الإسراع في المصادقة على النتائج الانتخابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا جزا، اليوم الاربعاء، المحكمة الاتحادية الإسراع بالمصادقة على نتائج الانتخابات.وقال جزا في حديث صحفي: إنه “يجب المصادقة على النتائج لتبدأ مرحلة الحوار والمفاوضات بشكل جدي ورسمي”.وأضاف أن “التأخير الحاصل يضر بعملية تشكيل الحكومة والتي يجب أن لاتتوقف أكثر لأنها ستسبب أزمات جديدة في المشهد العراقي”.

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