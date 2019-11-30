حزب بارزاني:على رئيس الوزراء المقبل مراعاة مصالح الكرد والمضي بالإتفاق النفطي والمالي الذي إبرم مع عبد المهدي

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الديمقراطي الكردستاني، ادريس شعبان، السبت (29 تشرين الثاني 2019)، عن شروط الكرد للموافقة على رئيس الحكومة الجديد، مبينا أن الأحزاب الكردية لن تسمح بعودة المفاوضات التي توصلت إليها مع حكومة رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، إلى الصفر.

وقال شعبان في حديث صحفي، إن “الكرد يريدون شخصية سياسية تراعي التوازن بين بغداد واربيل، ومقبولة لدى جميع أطياف الشعب العراقي”، لافتا إلى أن “الكرد يتطلعون لاختيار حكومة تحترم ما تحقق في زمن الحكومة عبدالمهدي من اتفاقات سياسية”.

وأضاف أن “العلاقة بين أربيل والمركز لا يمكن أن تعود إلى الصفر، فالاتفاقات التي وقعت يجب ان تستكمل، مع المضي بالعمل على حل المشاكل العالقة بين الإقليم والمركز”، مشيرا إلى أننا “سندعم أي حكومة شريطة أن تكون قادرة على تلبية المواطنين وتحقيق التوازن”.

وكان رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، أعلن، الجمعة (30 تشرين الثاني 2019)، أنه سيقدم إلى مجلس النواب، طلب استقالته، استجابة لدعوة المرجعية الدينية وليس لمطالب الشعب.