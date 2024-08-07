حزب بارزاني:غموض في عدم حسم أزمة الرئاسة البرلمانية

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النزاهة النيابية:العلاق أمام مجلس النواب قريبا لمناقشة نافذة بيع الدولار الفاسدة
اليوم..سعر صرف الدولار =151,000 ديناراً
وزارة المالية:أكثر من (65) تريليون دينار إيرادات العراق للنصف الأول من العام الجاري (89%) منها من بيع النفط
للسرقة والتلاعب..المصرف العراقي للتجارة يدعو شركات الصيرفة للاشتراك في نافذة بيع الدولار
حراك نيابي لإقالة مدير عام شركة الموانئ لفساده
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- رياضية
منتخب الناشئين العراقي ضمن المجموعة الثانية في بطولة غرب آسيا
المنتخب الفرنسي والإسباني في المباراة النهائية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024
اليوم ..مباراة المغرب x إسبانيا ..ومصر x فرنسا
العراق يشارك في دورة باريس البارالمبية نهاية الشهر الحالي
الأثنين المقبل..منتخب المغرب الأولمبي ونظيره الاسباني في الربع النهائي
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- تحقيقات
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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نائب:محافظ البنك المركزي ” خائن”
حراك نيابي لاستجواب الإطاري وزير الكهرباء لسرقته المال العام
مصادر أمنية:زعماء “المقاومة ” الحشدوية يختبئون في المجاري مع الجرذان خوفا من الاغتيالات
العراق يقدم خدمة اقتصادية جديدة لإيران من خلال بناء مدينة اقتصادية على الحدود العراقية الإيرانية !
العصائب:زواج القاصرات فتوى خمينية واجبة التنفيذ وسنزوج بناتنا “الزينبيات”من ذوي الأعمار 9 سنوات
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- اذاعة INN