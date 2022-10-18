حزب بارزاني:فؤاد حسين سيبقى وزيرا للخارجية في حكومة السوداني

حزب بارزاني:فؤاد حسين سيبقى وزيرا للخارجية في حكومة السوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي ، عن عزم حزبه طرح فؤاد حسين لتولي وزارة سيادية خلال حكومة محمد شياع السوداني، مبينا ان حسين حقق انجازا في وزارتي المالية والخارجية.وقال المندلاوي في تصريح صحفي، إن “القوى الكردية ستحصل على وزارة سيادية ونعمل على منحها للقيادي في الحزب فؤاد حسين”. واضاف ان “حسين اثبت جدارة في ادارة وزارتي المالية والخارجية وسيتم التشاور مع رئيس الوزراء المكلف من اجل طرح المرشحين ومنحه فرصة الاختيار من يراه مناسبا للمنصب”. واشار المندلاوي الى ان “ائتلاف إدارة الدولة اتفق على برنامج حكومي لانهاء الازمات واعلان تصفيرها فور تشكيل حكومة ائتلافية تضم جميع القوى السياسية”. وتولى فؤاد حسين وزارة المالية في عهد حكومة عادل عبد المهدي ليعود بعد استقالتها وزيرا للخارجية في كابينة مصطفى الكاظمي ليتم طرحه مجددا لتولي وزارة سيادية قد تكون الخارجية في حكومة محمد شياع السوداني. 

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