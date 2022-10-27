حزب بارزاني:فيان صبري لوزارة البيئة وحسين للخارجية وبنكين للإعمار

حزب بارزاني:فيان صبري لوزارة البيئة وحسين للخارجية وبنكين للإعمار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الخميس، أسماء وزرائه في حكومة محمد شياع السوداني والمقرر عرضها للتصويت النيابي مساءا. وقال عضو الحزب شيرزاد قاسم، في حديث صحفي، إن “استحقاق الحزب من الحكومة الجديدة ثلاث وزارات، هي الخارجية والإعمار والبيئة”، مبيناً أن “الأسماء التي ستتسلم هذه الوزارات قد حسمت لتقديمها الى البرلمان العراقي والتصويت لمنحهم الثقة”. واضاف أن الاسماء هي بنكين ريكاني وزيراً للإعمار والإسكان، وفؤاد حسين وزيراً للخارجية وفيان صبري وزيرة للبيئة “. ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة خاصة لمنح الثقة بحكومة محمد شياع السوداني عند الساعة 6:00 من مساء اليوم .

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