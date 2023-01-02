حزب بارزاني:قانون النفط والغاز سيكون لصالح إيرادات الإقليم

حزب بارزاني:قانون النفط والغاز سيكون لصالح إيرادات الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاثنين، عن اتفاق على تشريع قانون النفط والغاز، فيما أشار الى ان القانون سيحل إحدى أبرز المشاكل العالقة بين بغداد واربيل.وقال النائب عن الحزب ماجد شنكالي في حديث تلفزيوني ، إن “كلا الحزبين الكرديين لديهما مصالحهما، والخلاف بينهما مسألة طبيعية جدا بشرط ان لا تؤثر الخلافات على مصالح إقليم كردستان”.وأضاف، أن “الطريق الأمثل هو الجلوس والحوار والتوصل الى صيغة تفاهم بين الحزبين والتوجه الى بغداد موحدين بشأن حسم النقاط الخلافية وخاصة حصة الاقليم من الموازنة”، مشيرا الى ان “الجميع متفق على قانون النفط والغاز وسيشرع خلال الفترة المقبلة”.وذكر أن “هذا القانون سيحل إحدى أهم المشاكل العالقة بين بغداد واربيل وهي عائدات النفط التي ستكون لصالح الإقليم”، موضحا ان “الحزبين الكرديين متفاهمان حول آلية تمرير الموازنة”.ولفت شنكالي إلى أن “هناك توجه لتعديل الكابينة الوزارية لحكومة إقليم كردستان”، لافتا الى انه “سيتم تبديل اسماء الكابينة الوزارية بعد تفاهم الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني”.

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