حزب بارزاني:قضاء سنجار تحت حكم حزب الـpkk

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في حزب بارزاني النائب محما خليل، اليوم الاثنين،أن “سنجار مدمرة ومنكوبة، ونحن قبل ايام نقلنا ملفها الإنساني إلى البرلمان الالماني وهناك تعاطف دولي مع القضية اهل سنجار، وبعد عودتنا التقينا برئيس الوزراء محمد شياع السوداني وطالبنا بأن تكون هناك مراعاة خاصة لسنجار”.واضاف “تم تخصيص 50 مليار دينار عراقي كغطاء مالي أولي في صندوق إعمار سنجار، لكن ملف اعادة الإعمار وعودة النازحين مرهون بخروج قوات حزب العمال الكوردستاني والخارجين عن القانون من قضاء سنجار”.وشدد خليل “نحن لا نسمح بغياب الدولة والعبث بمقدرات سنجار وأهلها”، مضيفاً أم “حزباً من خارج الحدود غير عراقي وغير شرعي يتحكم بمصير أهالي سنجار، ولذلك يجب ان تكون الاجواء مهيأة لتطبيق اتفاقية سنجار، وثم تنطلق قافلة الخدمات”.وأشار النائب الإيزيدي إلى أن “ملف الخدمات والامن الغذائي والتخصيصات المالية للمشاريع الخدمية في سنجار موجودة في قانون موازنة الدولة العراقية”.ولفت إلى أن وزيريّ الاعمار والتخطيط “وافقا على مشروع إرواء سنجار الكبير بنقل بإمداد المياه من نهر دجلة الى قضاء سنجار بكتاب رسمي وتم حصول الموافقة وهنالك أيضا جهد هندسي ومبالغ مالية مخصصة، لكن كلها مرهونة بتطبيق اتفاقية سنجار بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان”.وختم بالقول “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني جاد بتنفيذ هذا البرنامج وبتنفيذ الاتفاقية وتهيئة الاجواء لعودة النازحين إلى سنجار”